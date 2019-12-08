  • BIST 108.869
  • Altın 271,535
  • Dolar 5,7701
  • Euro 6,3816
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Lefkoşa ve İskele'de asayiş denetimi

» »
07.12.2019 tarihinde, 21.00-00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.
Lefkoşa ve İskele'de asayiş denetimi

07.12.2019 tarihinde, 21.00-00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.


Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 475 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü rapor edilirken çeşitli suçlardan dolayı ise 4 araç ise trafikten men edilmiştir.


İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 280 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü rapor edilirken çeşitli suçlardan dolayı ise 3 araç ise trafikten men edilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ferdu Zengi hayatını kaybetti08 Aralık 2019 Pazar 11:26
  • Taçoy: 50 megawattlık güneş enerjisi yatırımı yapacağız07 Aralık 2019 Cumartesi 16:43
  • CTP'li vekil isyan etti07 Aralık 2019 Cumartesi 16:38
  • KITOB ile KTSO turizm sektöründe yerel ürün kullanımını artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı07 Aralık 2019 Cumartesi 16:17
  • Tatar:Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakat yeni bir haritaya sebebiyet verdi07 Aralık 2019 Cumartesi 15:42
  • Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli07 Aralık 2019 Cumartesi 14:53
  • Özyiğit: “Hayat pahalılığı oranları hiç inandırıcı değil”07 Aralık 2019 Cumartesi 14:21
  • Tıp-İş’ten kadrolu sağlık çalışanı istihdamı çağrısı07 Aralık 2019 Cumartesi 14:20
  • Benter: “Kapalı Maraş, Lala Mustafa Paşa'nın mirası”07 Aralık 2019 Cumartesi 13:41
  • Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti07 Aralık 2019 Cumartesi 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti