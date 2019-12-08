Lefkoşa ve İskele'de asayiş denetimi

07.12.2019 tarihinde, 21.00-00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

07.12.2019 tarihinde, 21.00-00.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.



Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 475 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 119 araç sürücüsü rapor edilirken çeşitli suçlardan dolayı ise 4 araç ise trafikten men edilmiştir.



İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ile kumarhanelerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 280 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü rapor edilirken çeşitli suçlardan dolayı ise 3 araç ise trafikten men edilmiştir.