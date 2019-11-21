Lefkoşa ve İskele’de Asayiş ve Trafik Denetimi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri dün akşam, sorumluluk bölgelerinde Trafik ve Asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Lefkoşa genelinde bulunan park yerleri, offlicenesslar, pansiyonlar ve gece kulüpleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 530 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 113 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 1 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.