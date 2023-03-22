  • BIST 4.939,88
  • Altın 1190.067
  • Dolar 19.0361
  • Euro 20.5207
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi!

» »
Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri kapsamında bin 60 araç kontrol edilirken, 370 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi!

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahaları içerisinde dün 20.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

3 GECE KULÜBÜ İŞLETMECİSİ ALEYHİNE YASAL İŞLEM

Açıklamada, Lefkoşa’daki denetimler kapsamında eğlence mekanları, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği, izin kurallarını uymadıkları tespit edilen 3 gece kulübü işletmecisinin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

39 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 39 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği kaydedildi.

LEFKOŞA’DA 610 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 285 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ RAPOR EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda, toplam 610 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 28’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 285 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 26 aracın ise trafikten men edildiği beliritldi.

İSKELE

İskele’deki denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

4 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği belirtildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda toplam 450 araç sürücüsünün kontrol edildiği, 51’i belirlenen hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 85 araç sürücüsünün çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı ve 1 aracın da trafikten men edildiği kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı22 Mart 2023 Çarşamba 10:27
  • DAÜ Bir-Sen Rektör Hocanın'ı Topa Tuttu, Yanlışlarını Sıraladı...22 Mart 2023 Çarşamba 10:15
  • Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımız için Mevlid-i Şerif okutuldu21 Mart 2023 Salı 18:55
  • Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı21 Mart 2023 Salı 18:39
  • Meclis Genel Kurulu tamamlandı21 Mart 2023 Salı 17:53
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi21 Mart 2023 Salı 17:49
  • Nazım Çavuşoğlu: Külliye, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC halkına hibe edilen bir kurumsal binadır21 Mart 2023 Salı 17:14
  • Meclis Başkanı Töre, GKRY Meclis Başkanı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan söylemlerini kınadı21 Mart 2023 Salı 16:44
  • 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor21 Mart 2023 Salı 16:25
  • Zorlu Töre: Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum21 Mart 2023 Salı 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti