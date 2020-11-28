  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Lefkoşa Ve İskele’de Asayiş Ve Trafik Denetimi Yapıldı

» »
 Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde dün akşam asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Lefkoşa Ve İskele’de Asayiş Ve Trafik Denetimi Yapıldı

 Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanı içerisinde dün akşam asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bahis evleri gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri, kahvehaneler, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu parklarda kontroller gerçekleştirildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.  

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 685 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 203 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi;  2 araç trafikten men edildi.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında ise bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ile bahis evlerinde kontroller gerçekleştirilirken, kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.  

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 372 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç  trafikten men edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 46 yaşındaki Osman Çomunoğlu yaşamını yitirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:34
  • Maraş'a bir bakış | Independent Türkçe28 Kasım 2020 Cumartesi 12:27
  • Başkanlar yemeğine katılmayan Saner: “Hükümet kurma boynumuzun borcudur”28 Kasım 2020 Cumartesi 12:22
  • KITSAB Başkanı Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararını Eleştirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:02
  • Ciklos’ta Korkutan Kaza!28 Kasım 2020 Cumartesi 11:28
  • Dün Akşam Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Denetlemesi "Şartmış" Dedirtti28 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
  • Evinin Önündeki Karavan Alev Aldı28 Kasım 2020 Cumartesi 11:05
  •  Lapta’da sakin Osman ÇOMUNOĞLU Yaşamını Yitirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 10:49
  • Hasan Hüseyin SUCUOĞLU Hayatını Kaybetti28 Kasım 2020 Cumartesi 10:46
  • Saner: "Hükümet Kurma Boynumuzun Borcudur"28 Kasım 2020 Cumartesi 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti