Lefkoşa ve İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda Suçlu ve Suçlu Araç Tespit Edildi

Lefkoşa ve İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda Suçlu ve Suçlu Araç Tespit Edildi

18 Eylül 2024 tarihinde, saat 20:00-24:00 arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa'da:

Eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan kontrollerde, M.A. (23) isimli şahsın araçta kanunsuz olarak bıçak ve muşka bulundurduğu tespit edilerek tutuklandı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 12 kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından 1784 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, 130 sürücü yasal hız sınırını aşmış, 4’ü alkollü içki etkisi altında araç kullanmış, 92’si cep telefonu kullanmış, 18’i emniyet kemeri takmamış, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmış ve 9’u sigortasız araç kullanmış olarak rapor edildi. Toplamda 527 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 69 araç trafikten men edildi.

İskele’de:

Eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan denetimlerde, 226 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu sırada bir restoran önünde bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren T.M.R. (44) suçüstü tutuklandı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 22 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından 950 araç sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimlerde, 69 sürücü yasal hız sınırını aşmış, 4’ü alkollü içki etkisi altında araç kullanmış, 18’i cep telefonu kullanmış, 10’u emniyet kemeri takmamış ve 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmış olarak rapor edildi. Toplamda 179 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi ve 38 araç trafikten men edildi.

Her iki bölgede yapılan denetimlerde de asayiş ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı işlemler gerçekleştirilmiş olup, soruşturmalar devam etmektedir.