Lefkoşa ve İskele'de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Çok Sayıda Sürücüye Yasal İşlem

06-07 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 20:00 - 02:00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri'nin sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa'da yapılan denetimlerde, eğlence mekanları, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak bulunan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 21 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin Lefkoşa'da gerçekleştirdiği denetimlerde, toplam 1532 araç sürücüsü kontrol edildi. 178 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 3 sürücü alkollü araç kullanmak, 56 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 47 sürücü emniyet kemeri takmamak, 97 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11 sürücü sigortasız araç kullanmak, 6 sürücü muayenesiz araç kullanmak ve 240 sürücü sair trafik suçlarından dolayı rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 1 sürücü tutuklandı ve 113 araç trafikten men edildi.

İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneler, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin İskele'de yaptığı denetimlerde ise, toplam 752 araç sürücüsü kontrol edildi. 49 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 5 sürücü alkollü araç kullanmak, 3 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3 sürücü sigortasız araç kullanmak, 12 sürücü muayenesiz araç kullanmak ve 94 sürücü sair trafik suçlarından dolayı rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 27 araç trafikten men edildi.

Soruşturmalar devam etmektedir