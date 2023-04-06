Lefkoşa ve İskele'de denetim

05.04.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

05.04.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, gece kulüpleri, ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

İzin kurallarına uymadığı tespit edilen 1 gece kulübü işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 350 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3’ü sürüş ehliyetsiz, 89’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 158 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 10 araç trafikten men edilmiştir.

İskele’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 785 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 31’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 114 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiştir.