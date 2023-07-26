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Lefkoşa ve İskele'de denetim...

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Lefkoşa ve İskele'de denetim...
Lefkoşa ve İskele'de denetim...

25.07.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.
 Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 858 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 213’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 23 araç ise trafikten men edilmiştir. 

 İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 890 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 72 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü de tutuklanmıştır.

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