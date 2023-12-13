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Lefkoşa ve İskele'de Geniş Kapsamlı Denetim

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Denetimlerde 33 Tutuklama: Trafik Suçları ve İkamet İzinsizlikle Mücadelede Kararlı Adımlar Atıldı
Lefkoşa ve İskele'de Geniş Kapsamlı Denetim

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,  

(1) ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam sekiz kişi tutuklanmıştır.

(2) Kapatma saatine uymadığı tespit edilen iki alkollü içki satışı yapılan işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. 

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1327 araç sürücüsü kontrol edildi ve 121’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 99’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 6’sı sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 360 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 22 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanmıştır.

            Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 625 araç sürücüsü kontrol edildi ve 106’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere, toplam 148 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

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