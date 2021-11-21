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Lefkoşa ve İzmir’den Kardeşlik Mesajı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelerek görüştü. İki başkanın eşlerinin de yer aldığı ve LTB binasında yer alan görüşme samimi bir ortamda gerçekleştirildi.
Lefkoşa ve İzmir’den Kardeşlik Mesajı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelerek görüştü. İki başkanın eşlerinin de yer aldığı ve LTB binasında yer alan görüşme samimi bir ortamda gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kardeş şehir olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni başkent Lefkoşa’da görmekten ve ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İzmir’in gönüllerinde çok özel bir yeri bulunduğunu belirten Başkan Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yakından takip ettikleri hizmetler olduğunu, gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Başkan Harmancı, Kıbrıs’ta insanların çok sesliliğe önem verdiğini ve tek bir düşünceye sahip olunmadığını belirterek barıştan, demokrasiden ve insan haklarından yana taraf olanların da dayanışma içerisinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak, seslerimizin daha gür çıkması konusunda bu ziyaretin öneminin altını çizdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi nedeniyle bir süreden beri iki kardeş şehir belediye başkanlarının fiziken görüşme olmamasına rağmen de akıllarının ve yüreklerinin hep Kıbrıs’ta olduğunu belirtirken, ortak çalışmaları başlatma heyecanı ile kalınan yerden devam etmeye geldiklerini ifade etti.

tunc-11.jpgBaşkan Soyer, demokrasi ile nefes aldıklarını, demokrasinin tıkanması ile nefes borularının daraldığını ifade ederek, “Biz o nefes borularını açmaya geldik” dedi.

Lefkoşa ile var olan kardeş şehir ilişkilerinin canlanması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına da vurgu yapan Başkan Soyer, farklı bir sesin, düşüncenin, bakış açısının mümkün olduğunu, el ele vererek güçlü olunacağını bildiklerini ve bunları paylaşmak için geldiklerini de sözlerine ekledi.

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