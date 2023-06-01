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Lefkoşa ve Mağusa'da Kaza! İkisinin Sebebi Alkol

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Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. Sabah saatlerinde Lefkoşa ve Mağusa'da iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İki kazanın nedeni de alkol olarak açıklandı.
Lefkoşa ve Mağusa'da Kaza! İkisinin Sebebi Alkol

Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

Sabah 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, Etsenameh Levı EZEKIEL (E-32) 207 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PK 682 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve tarafında kırmızı ışık yandığı için duran Elif BOYACI (K-24) yönetimindeki SM 031 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan SM 031 plakalı araç, önünde durmakta olan Osman ÖRS (E-42) yönetimindeki UL 624 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PK 682 plakalı araç sürücüsü Etsenameh Levı EZEKIEL tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21 Yaşındaki genç kız tutuklandı

 Saat 07:00 sıralarında, Gazimağusa’da Ceylan Sokak üzerinde, Tutku GÜR (K-21) yönetimindeki UG 488 plakalı salon araç ile 77 miligram alkollü içki tesiri altında, güney istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Burhan Nalbantoğlu Sokağı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım bordür taşlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Tutku GÜR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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