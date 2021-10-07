Lefkoşa ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonları

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

1. 06.10.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyon sonucu, A.S.U.(E-21)’nun tasarrufunda yaklaşık 700 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 07.10.2021 tarihinde, Gazimağusa’da, O.J.F.(E-22) ve V.O.I.(E-22)’nın kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ögütücü ve O.J.F.’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 300 mg ağırlıgında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.