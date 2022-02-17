Lefkoşa ve Mağusa’ya bağlı bazı bölgelerde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi var

Lefkoşa ve Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelerde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi var.

Lefkoşa ve Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelerde bugün 6 saatlik elektrik kesintisi var.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu.”

Orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle eski Gönyeli-Boğaz yolundaki Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasındaki bölgede 9.00-15.00 saatleri arasında kesintiye gidilecek.BRT