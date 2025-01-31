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Lefkoşa ve Taşkınköy’de Ani Ölüm Vakaları

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İki kişi ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
Lefkoşa ve Taşkınköy’de Ani Ölüm Vakaları

Lefkoşa Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatılı tedavi gören 86 yaşındaki Münür Yurdadöner, 20 Aralık 2024'te aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen saat 18.55’te hayatını kaybetti. 31 Ocak 2025’te yapılan otopside ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği” olduğu belirlendi.

Öte yandan, 30 Ocak 2025’te saat 11.00 sıralarında Taşkınköy’de yaşayan 60 yaşındaki Harper Cuhadar, ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopside ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, kalp rüptürü ve kalp tamponadı” olduğu tespit edildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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