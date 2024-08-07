Lefkoşa ve Tepebaşı'nda Trafik Kazaları: Alkollü Sürücüler Tehlike Saçtı

06 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa ve Tepebaşı'nda iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Her iki kazada da sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi.

Lefkoşa'da saat 23:30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Muhammad Balal Anjum (34), 124 mlgr alkollü içki tesiri altında, EM 844 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru dikkatsizce seyir halindeyken, yolun solunda park halinde bulunan UZ 733 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası yoluna devam eden Anjum, Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, önünde aynı şerit içinde ve aynı istikamete doğru seyreden, kırmızı ışıkta durmak zorunda kalan Kadri Nuri (37) yönetimindeki FM 868 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanma olmadı. EM 844 plakalı aracın sürücüsü Muhammad Balal Anjum tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Tepebaşı'nda saat 08:20 sıralarında, Hürriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Nihal Ceylan (26), 95 mlgr alkollü içki tesiri altında, KM 637 plakalı salon aracıyla kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu yolun sol kısmından bankete düştü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ceylan, kontrolsüz bir şekilde yolun sağ kısmından çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptı. Bu kazada da yaralanma olmadı. Soruşturma devam ediyor