Lefkoşa ve Tuzla'da uyuşturucu operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lefkoşa ve Tuzla'da yapılan operasyonlar sonucunda 2 kişi tutuklandı.

23.08.2024 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından kullanımındaki araç ile GKRY bölgesinden gelip KKTC’ye geçiş yapan H.A.(E-38)’nın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet elektronik sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

23.08.2024 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Tuzla’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından İ.Ç.(E-30)’nin aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan karton kağıtlar, tütünle karışık içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.