Lefkoşa Yediler Mahallesi'nde yangın çıktı

Surlariçi Yediler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kardeşler Pasaj’ında bugün sabah yangın çıktı.
Kardeşler Pasaj’ında meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. İtfaiyenin olay yerine çok erken gitmesi yangının diğer binalara sıçramasını önledi.
Surlariçi Yediler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kardeşler Pasaj’ında bugün sabah yangın çıktı.
Kardeşler Pasaj’ında meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. İtfaiyenin olay yerine çok erken gitmesi yangının diğer binalara sıçramasını önledi.
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