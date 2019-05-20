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Lefkoşa Yediler Mahallesi'nde yangın çıktı

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Surlariçi Yediler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kardeşler Pasaj’ında bugün sabah yangın çıktı.
Lefkoşa Yediler Mahallesi'nde yangın çıktı

Surlariçi Yediler Mahallesi’nde faaliyet gösteren  Kardeşler Pasaj’ında bugün sabah yangın çıktı.

Kardeşler Pasaj’ında meydana gelen yangında maddi  hasar oluştu. İtfaiyenin olay yerine çok erken gitmesi yangının diğer binalara sıçramasını önledi.

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