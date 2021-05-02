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Lefkoşa yeni bir yeşil alan daha kazandı

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Harmancı, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu üyeleriyle daha önceden de fidanlar dikilen alana bu kez de turunçgil ve zeytin fidanları dikildi.
Lefkoşa yeni bir yeşil alan daha kazandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait atıl bir alan yerel yönetim-sivil toplum iş birliği ile yeşil alan olarak şehre kazandırıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu üyeleriyle daha önceden de fidanlar dikilen alana bu kez de turunçgil ve zeytin fidanları dikildi.

LTB Umut Bahçesi adı verilen, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu tarafından ilk dikimi ve yıllık bakımı yapılan yeşil alanda, bu kez de bazı turunçgil fidanları ve zeytin fidanları dikildi.

LTB Umut Bahçesinde yurttaşlar vakit geçirebilecek

LTB ekipleri tarafından etrafı tellenerek, tabelası yerleştirilen Umut Bahçesi’nde yurttaşların rahat vakit geçirebilmeleri için yeni banklar  eklenip, bahçenin de temiz tutulması için çöp bidonları konuldu. Kızılbaş’taki Haydarpaşa Ticaret Lisesi yanında bulundan LTB Umut Bahçesi ile hem bölge halkının nefes alabileceği bir yeşil alan yaratılmış oldu, hem de başkent Lefkoşa yeni bir yeşil alana  kavuştu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın, Baraka ve Bağımsızlık Yolu üyeleriyle birlikte fidanlar diktiği etkinliğe her yaştan Lefkoşalılar katılırken çocuklar ekim sonrasında yeni fidanlara can suyu verdi.

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