Lefkoşa Yönündeki Trafik Akışı Yeni Asfalt Üzerinden Verilmeye Başlandı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna bağlantı kavşağındaki çalışmalar devam etmektedir.

Kavşağın Güney kesimindeki çalışmalar kısmen tamamlanmış olup Lefkoşa yönündeki trafik akışı yeni asfalt üzerinden iki şerit olarak verilmeye başlanmıştır.

Kavşağın Kuzey kesimindeki çalışmalar nedeni ile Gazimağusa istikametindeki trafik, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 06.00 dan itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre yolu bağlantılı Taşkent-Haspolat anayolu üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.