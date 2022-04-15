Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Bahar Dönemi Kursları Kayıtları Başladı

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, bahar dönemi kursları için kayıt almaya başladı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında bulunan 65 kültür merkezi ile Türkçe öğretimi ve kültür sanat faaliyetleri yürüten Yunus Emre Enstitüsü; 2015’ten bu yana Lefkoşa’daki Türk Kültür Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü, 2022 bahar döneminde de çeşitli dallarda kültür ve sanat kurslarını KKTC halkıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

5 KURS

Anadolu’nun kadim medeniyet birikimini, modern ve geleneksel kültür ve sanat kurslarıyla dost ve kardeş ülke KKTC’de sanatseverlere sunmaya hazırlanan Enstitü, bahar döneminde Lefkoşa’daki kültür merkezinde beş ayrı kurs başlatıyor. Kültür, sanat ve sporseverleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen Enstitü, alanında uzman, birbirinden değerli eğitmenler ve öğretim görevlileri iş birliğinde her yaş grubunun tercih edebileceği kurs alternatifleri sunuyor.

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Sanatçısı Esin Sevgin eğitmenliğinde su ve renklerin ahengini simgeleyen Ebru Sanatı Kursu, Öğr. Gör. A. Alper Ayana eğitmenliğinde Türk tasavvuf musikisinin ruhlara şifa sesli enstrümanı Ney Kursu, Prof. Dr. Oğuz Karakartal eğitmenliğinde Osmanlı Türkçesi ve Diksiyon Kursları ile Fatih Suiçmez eğitmenliğinde çocuk ve yetişkinlere iki ayrı grubun açılacağı atalar mirası Geleneksel Türk Okçuluğu Kursları Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde katılımcılarını bekliyor.

Usta eğiticiler eşliğinde bu sanatları öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyenlerin, 28 Nisan’a kadar Enstitünün Selimiye Meydanı’ndaki Merkezini ziyaret edebileceği; lefkosa@yee.org.tr e-posta adresinden ve 227 31 37 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabileceği duyuruldu.