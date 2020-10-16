Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Çevrim İçi Türkçe Ve Diksiyon Kurslarına Başladı

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs’ta yaşayan ancak ana dili Türkçe olmayanlara yönelik Türkçe ve diksiyon kursları başlattı.
Enstitü Müdürü Abdullah Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, Türkçe kursunun 12 Ekim’de başlatıldığını ve haftada 6 saat olarak ücretsiz verilen derslerin 15 Ocak 2021’de bitirilmesinin planlandığını kaydetti.
Aktaş, diksiyon kursunun ise 6 Ekim tarihinde başlatıldığını, haftada 4 saat verildiğini ve 8 Aralık’ta tamamlanacağını belirtti.
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