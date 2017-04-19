Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adlı çocuk şenliği düzenleyecek

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adlı çocuk şenliği düzenleyecek.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, enstitünün Gazimağusa Belediyesi ile ortak gerçekleştireceği şenlik, 22 Nisan saat 12:00’de Mağusa Gelişim Akademisi’nde yer alacak.

Çocukların doyasıya eğleneceği bir gün geçirmeleri hedeflenen ve gün boyu sürecek etkinlikte; Karagöz-Hacivat, illüzyon, jonglör gösterileri, Nasreddin Hoca, Keloğlan, palyaço performansları, masal çadırı, ebru ve seramik atölyeleri, sürpriz hediye ve ücretsiz ikramlar yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu çocuk şenliğine tüm çocuklar katılabilecek.