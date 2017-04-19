 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.711
  • Altın 151,173
  • Dolar 3,6667
  • Euro 3,9317
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adlı çocuk şenliği düzenleyecek

»
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adlı çocuk şenliği düzenleyecek
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adlı çocuk şenliği düzenleyecek.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, enstitünün Gazimağusa Belediyesi ile ortak gerçekleştireceği şenlik, 22 Nisan saat 12:00’de Mağusa Gelişim Akademisi’nde yer alacak.

Çocukların doyasıya eğleneceği bir gün geçirmeleri hedeflenen ve gün boyu sürecek etkinlikte; Karagöz-Hacivat, illüzyon, jonglör gösterileri, Nasreddin Hoca, Keloğlan, palyaço performansları, masal çadırı, ebru ve seramik atölyeleri, sürpriz hediye ve ücretsiz ikramlar yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu çocuk şenliğine tüm çocuklar katılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 21. Mektup Yazma Yarışması sonuçlandı18 Nisan 2017 Salı 17:06
  • LAÜ’de “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri başladı18 Nisan 2017 Salı 16:51
  • Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nden Tavla Turnuvası18 Nisan 2017 Salı 16:44
  • DAÜ’de Bob Geldof konseri heyecanı18 Nisan 2017 Salı 16:38
  • Kıbrıs İlim Üniversitesi Hestorex World Health Sport Tourism Congress & Exhibition fuarına katıldı18 Nisan 2017 Salı 16:34
  • Sakarya Anadolu Lisesi Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti18 Nisan 2017 Salı 15:03
  • “Memleketin Halleri” oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek18 Nisan 2017 Salı 14:24
  • DAÜ 7. tanıtım günleri sona erdi18 Nisan 2017 Salı 14:07
  • Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları Birliği, Kadın Sığınma Evi yararına balo düzenledi18 Nisan 2017 Salı 13:55
  • Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kültürü...18 Nisan 2017 Salı 13:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti