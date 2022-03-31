Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü ile Lefke Yardım ve Halk Derneği, Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Abdullah Aktaş ile Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Dernekten verilen bilgiye göre görüşmeye TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Sanatlar Tanıtım sanatçısı Esin Sevgin de katıldı.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, özelde Lefke bölgesinde genelde ülke sınırları içerisinde yaşayan bireylerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla geleneksel el sanatlarının ihyası ve güncellenmesi noktasında iş birliği yapılmasının önemine değindi.