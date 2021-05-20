  • BIST 1.447
  • Altın 503,131
  • Dolar 8,3766
  • Euro 10,2159
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kursiyerleri İçin Gazimağusa Kültür Gezisi Düzenledi

» »
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursiyerleri için Gazimağusa kültür gezisi düzenledi.
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Kursiyerleri İçin Gazimağusa Kültür Gezisi Düzenledi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursiyerleri için Gazimağusa kültür gezisi düzenledi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkçe öğretimi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla KKTC’de faaliyetlerini sürdüren Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, bünyesindeki Türkçe kurslarında öğrenim gören kursiyerler için kültür gezisi düzenledi.

Açıklamada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın da kutlandığı günde kursiyerlerin, Gazimağusa’daki tarihi ve doğal güzellikleri görme ve Enstitü rehberliğinde kültür varlıklarını tanıma fırsatı bulduğu kaydedildi.

Gazimağusa Suriçi bölgesinde başlayan etkinliğin, öğle yemeği ardından Maraş ziyareti ile sona erdiği belirtildi. 

Küresel salgının etkisiyle Türkçe kurslarına dijital ortamda devam eden Enstitü’nün, sağlık tedbirleri gözetilerek düzenlenen kültür gezisi ile kursiyerlerin bir günlüğüne de olsa bir araya gelmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine aracılık ettiği kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecliste Turizm de Konuşuldu20 Mayıs 2021 Perşembe 13:13
  • İçişleri Bakanlığı'ndan çiftçi ve hayvancılara önemli duyuru20 Mayıs 2021 Perşembe 13:09
  • İKD “Tüzük Değişiklikleri” gündemi ile olağanüstü genel kurul gerçekleştirdi20 Mayıs 2021 Perşembe 13:05
  • Thalassaemia Derneği'nden istihdam tepkisi20 Mayıs 2021 Perşembe 13:04
  • MMO'dan Trafik Güvenliği ve İtibar konulu açıklama20 Mayıs 2021 Perşembe 13:03
  • Lefkoşa'da bir kişi kız kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı20 Mayıs 2021 Perşembe 13:01
  • Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum için yargı yolu20 Mayıs 2021 Perşembe 12:30
  • KKTC Meclisinde TARİKATLARA 1 aylık giriş izni tartışması!20 Mayıs 2021 Perşembe 12:15
  • CTP: Lapta'da Tek Değişen İsim, Değişmeyen Emekçilerin Çilesi Old20 Mayıs 2021 Perşembe 11:23
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları ortak askeri işbirliğini daha da teşvik için Lefkoşa’da toplandılar20 Mayıs 2021 Perşembe 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti