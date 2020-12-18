Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden Karaoğlanoğlu İlkokulu’na türkçe kitapları

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere “Türkçe Öğreniyorum 1” ve “Türkçe Öğreniyorum 2” kitap setlerinin okul müdürüne teslim edildiğini açıkladı.
Enstitünün yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki çalışmaları çerçevesinde Eğitim Koordinatörü Yeliz Tanay’ın bugün Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşem Tomgüsehan’ı ziyaret ederek söz konusu kitapları sunduğu kaydedildi.
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