  • BIST 1.408
  • Altın 461,262
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden Karaoğlanoğlu İlkokulu’na türkçe kitapları

» »
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden Karaoğlanoğlu İlkokulu’na türkçe kitapları
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden Karaoğlanoğlu İlkokulu’na türkçe kitapları

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin istifadesine sunulmak üzere “Türkçe Öğreniyorum 1” ve “Türkçe Öğreniyorum 2” kitap setlerinin okul müdürüne teslim edildiğini açıkladı.

Enstitünün yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki çalışmaları çerçevesinde Eğitim Koordinatörü Yeliz Tanay’ın bugün Karaoğlanoğlu İlkokulu Müdürü Ayşem Tomgüsehan’ı ziyaret ederek söz konusu kitapları sunduğu kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli vakaların detaylarını açıkladı ...Acil durum Hastanesi Çarşamba açılacak18 Aralık 2020 Cuma 19:11
  • Akdoğan’da “Farkındalık Yürüyüşü” düzenlendi18 Aralık 2020 Cuma 19:09
  • LIONS kulüplerinden hayvan barınağına ilaç bağışı18 Aralık 2020 Cuma 19:08
  • Tatar, Adliye Yüksek Kurulu üyeliğine YDP'li Enver Öztürk'ü atadı!18 Aralık 2020 Cuma 18:48
  • Covid-19 olmuştu...Başhekim Adil Özyılkan'dan haber var18 Aralık 2020 Cuma 18:47
  • Covid-19 olmuştu...Başhekim Adil Özyılkan'dan haber var18 Aralık 2020 Cuma 18:47
  • Pilli:Sabah 5 yerel vaka tespit edildi18 Aralık 2020 Cuma 18:46
  • Malıye Bakanı Oğuz:13,maaşlar için 400 Milyon TL'ye ihtiyaç var18 Aralık 2020 Cuma 18:35
  • Lefkoşa'da araçtan cüzdanı çalmıştı18 Aralık 2020 Cuma 18:30
  • Lefkoşa’da zorla fuhuşa teşvik suçu18 Aralık 2020 Cuma 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti