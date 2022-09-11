Lefkoşa'da 12 yaşında kayıp şahıs

10.09.2022 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Mohamet ALFARES (E-12) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
10.09.2022 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Mohamet ALFARES (E-12) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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