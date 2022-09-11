Lefkoşa'da 13 yaşında erkek çocuğu kayıp!

09.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Harun AKREP(E-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
09.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Harun AKREP(E-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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