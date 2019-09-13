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Lefkoşa'da 13 yaşındaki çocuğa tacizden gözaltına alınan 75 yaşındaki adam: Şeytana uydum

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Lefkoşa'da 75 yaşındaki İshak Yalman Y., komşusunun 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu kabul eden yaşlı adam, "Özür dilerim. Şeytana uydum" dedi.
Lefkoşa'da 13 yaşındaki çocuğa tacizden gözaltına alınan 75 yaşındaki adam: Şeytana uydum

İshak Y. 2019 yılı Şubat-Nisan ayları içinde 13 yaşındaki kız çocuğuna birçok kez benzeri tacizlerde bulundu.

Çocuğun yaşananları halasına anlatması üzerine konu polise intikal etti.

 

Şikayet üzerine İshak Yalman Y. gözaltına alındı. Cinsel saldırı suçlaması yapılan İshak Yalman Y., dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis yetkilileri, "Zanlı suçunu kabul etti" dedi.  

Mahkemede söz alan İshak Yalman Y., “Özür dilerim. Şeytana uydum” diye konuştu.

Hakkında bir gün gözaltı süresi verilen zanlının yarın yeniden mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

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