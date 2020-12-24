Lefkoşa'da 2 genç evinde ölü bulundu!

Gönyeli’de bu sabahın erken saatlerinde yabancı uyruklu 2 genç öğrenci, kaldıkları evde ölü olarak bulundu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Adli Şube ekipleri ile Olay Yeri İnceleme uzmanları, gençlerin hayatını kaybettiği evde incelemelerde bulundu
Söz konusu gençlerin 3-4 gün önce öldükleri düşünülüyor.
Üniversite öğrencisi oldukları belirlenen gençlerin, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı hayatlarını kaybettikleri üzerinde düşünülüyor.
Şahısların odada ısınmak amacıyla kömür yaktıkları tespit edildi
2 öğrencinin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için bugün otopsi yapılacak.
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