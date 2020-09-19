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Lefkoşa'da 2 kilo uyuşturucu!

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Lefkoşa'da 2 kilo uyuşturucu!
Lefkoşa'da 2 kilo uyuşturucu!

Evrim Kamalı-DETAY ÖZEL

Lefkoşa Ortaköy’de içerisinde ağaç altına saklanmış, içerisinde 2 kiloluk uyuşturucu madde bulunan çantayla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Tahir Casun ile İbrahim Yağmu Dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görev yapan Polis Memuru Mehmet Sevinç olguları aktardı. Sevinç, polise Lefkoşa Ortaköy’de şüpheli şahısların ağaç altına çanta sakladıkları yönünde ihbar geldiğini anımsatarak, polisin bu ihbar üzerine söz konusu bölgeye yakın bir konumda pusu görevi başlattığını belirtti. Polisin yürüttüğü pusu görevi kapsamında 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’te söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakılan Sheriff Mukhtar Kadı’nın suçüstü gereği tutuklandığını kaydeden Sevinç, gri ve siyah renkteki çantanın içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Sevinç, yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül 2020 tarihinde meseleyle ilgisi olduğu düşünülen zanlı Sinan Dilim’in gözaltına alındığını hatırlatarak, 14 Eylül 2020 tarihinde ise kamera görüntülerinden tespit edilen zanlı Mehmet Alkış’ın da tutuklandığını ifade etti. Zanlı Mehmet Alkış’ın cep telefonunun incelemeye alındığını bildiren Sevinç, telefon dökümlerinde  söz konusu olayın gerçekleşmesinin ardından zanlı Mehmet Alkış ile zanlılar Tahir Casun ve İbrahim Yağmur’un konuşmalarının tespit edildiğini vurguladı. Sevinç, zanlıların başka şahısları yasak yollarla Güney Kıbrıs’a geçirdiğinin de tespit edildiğine dikkat çekerek, meseleyle ilgili aranan başka şahısların da söz konusu olduğunu, zanlıların vermiş olduğu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki edebileceklerini söyledi ve zanlıların aleyhine 3 gün tutukluluk talep etti.

   

Mahkemeden söz alan zanlı Tahir Casun, “Benim uyuşturucuyla hiçbir bağlantım yok. Bu kişiler benim çocukluk arkadaşım, arayınca konuşmak istedim. Ben çalışıyorum, bankaya da borcum var.  Eğer 3 gün içeride beklersem ben borcumu ödeyemem,, işimden olurum. Ben sürekli evdeyim, polisler istediği zaman evimde beni bulabilir. Soruşturma esnasında polise yardımcı da oldum. Arabadaki kişilerin ne yaptığını da sonradan öğrendim. ” şeklinde savunma yaptı. 

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, 11 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin kaydedildiğini, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, huzurda bulunan zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etme ihtimallerinin bulunduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

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