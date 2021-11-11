  • BIST 1.624,090
  • Altın 591,34
  • Dolar 9,9338
  • Euro 11,4128
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Lefkoşa'da 2 saatlik elektrik kesintisi

» »
Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Lefkoşa'da 2 saatlik elektrik kesintisi

Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Şht Mustafa Ruso Caddesi civarı, Devlet Laboratuvarı, Öztek Sitesi, Soyak Evleri, Vakıflar İş Merkezi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu, yaşanan acı üzerine açıklama yaptı10 Kasım 2021 Çarşamba 21:55
  • İskele’de ‘Ata’ya Saygı Yürüyüşü’ düzenlendi10 Kasım 2021 Çarşamba 21:15
  • Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi… Ercan’da uçuşlar aksadı10 Kasım 2021 Çarşamba 21:12
  • Taçoy: “Siyasetteki Kişiselleşmenin Ortadan Kalkması İçin Karma Oyun Kaldırılması Şart”10 Kasım 2021 Çarşamba 21:01
  • 133 yeni vaka tespit edildi 2 yeni can kaybı yaşandı!10 Kasım 2021 Çarşamba 19:57
  • İçişleri Bakanı Evren: “Yangınlar Hemen Hemen Söndürüldü; Soğutma Çalışmaları Sabaha Kadar Sürecek”10 Kasım 2021 Çarşamba 19:31
  • Şiddetli Rüzgar Ercan'ı Olumsuz Etkiledi10 Kasım 2021 Çarşamba 19:24
  • Bakanlık Açıklaması10 Kasım 2021 Çarşamba 19:15
  • 8 yaşındaki çocuk Covid-19’a yenik düştü!10 Kasım 2021 Çarşamba 18:59
  • 8 yaşında çocuk Covid-19'a yenik düştü10 Kasım 2021 Çarşamba 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti