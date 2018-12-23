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Lefkoşa'da 23 yaşında genç hayata gözlerini yumdu

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Lefkoşa'da 23 yaşında genç hayata gözlerini yumdu
Lefkoşa'da 23 yaşında genç hayata gözlerini yumdu

Lefkoşa'da 23 yaşında genç hayata gözlerini yumdu

Lefkoşa’da sakin Mustafa Burak Şanlı bu sabah hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 06.30 sıralarında Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Mustafa Burak Şanlı, ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 07.40 sıralarında yaşamını yitirdi.

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