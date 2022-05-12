Lefkoşa'da 24 yaşında erkek şahıs aranıyor

Lefkoşa'da sakin Anvi Alex EPONON (E-24)’a ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı ailesi tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Lefkoşa'da sakin Anvi Alex EPONON (E-24)’a ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı ailesi tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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