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Lefkoşa'da 24 yaşında erkek şahıs aranıyor

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Lefkoşa'da 24 yaşında erkek şahıs aranıyor
Lefkoşa'da 24 yaşında erkek şahıs aranıyor

Lefkoşa'da sakin Anvi Alex EPONON (E-24)’a ulaşılamadığı ve kendisinden haber alınamadığı ailesi tarafından 11.05.2022 tarihinde polisin bilgisine getirilmiştir.  

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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