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Lefkoşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şöleni ve Kortej Düzenlendi

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Lefkoşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şöleni ve Kortej Düzenlendi
Lefkoşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şöleni ve Kortej Düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da kutlama şöleni ve kortej düzenlendi.

Lefkoşa’da Mehmet Akif Cad. Çemberinden (Dereboyu) başlayan kortej, Avenue önünde tamamlandı. Burada yer alan şölende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi, Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise gösteri yaptı.

 

Yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, bürokratlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarla askerler katıldı.

Kortejde, KKTC ve TC bayraklarıyla Atatürk portresi taşındı.

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