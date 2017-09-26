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Lefkoşa'da 3 araç bir birine girdi

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Lefkoşa'da 3 araç bir birine girdi
Lefkoşa – Haspolat Anayolu üzerinde FİNA benzin istasyonu önünde meydana gelen üçlü trafik kazasında arabalar hasarlandı. Kazada yaralanan olmadı.

Lefkoşa –  Haspolat Anayolu üzerinde FİNA benzin istasyonu önünde meydana gelen üçlü trafik kazasında arabalar hasarlandı. Kazada  yaralanan olmadı.

Kaza EP 968 Volks Wagen arabanın Haspolat çemberine yaklaştığı sırada yavaşlaması sırasında, arkadan kendisini takıp eden JG 769 plakalı arabanın çarpması sonrasında meydana geldi.

JG 769 plakalı mavi renk salon arabaya da Van marka beyaz renk arabanın arkadan çarpmak suretiyle kazanın meydana geldiği öne sürülüyor.

Polisin olay yerinde gerekli tetkik ve inceleme yaparak soruşturma başlattığı öğrenildi.

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