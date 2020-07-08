  • BIST 118.713
  • Altın 399,510
  • Dolar 6,8560
  • Euro 7,7581
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Lefkoşa’da 3 çeşmenin konservasyon çalışması tamamlandı

» »
Lefkoşa’da 3 çeşmenin konservasyon çalışması tamamlandı
Lefkoşa’da 3 çeşmenin konservasyon çalışması tamamlandı

Lefkoşa’daki 3 tarihi çeşmede konservasyon çalışması tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Lefkoşa Sarayönü’nde bulunan Esseyit Mehmet Emin Efendi Çeşmesi, Zahra Sokak girişinde bulunan Zehri Çeşmesi ve yine Lefkoşa Mahkemeleri yanında bulunan İngiliz dönemi çeşmesindeki konservasyon çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışma, Avrupa Birliği’nin (AB) mali ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştirildi.
Tuncay paylaşımında, “Küçük ama güzel şeyler de oluyor…Çalışmaya katkı koyan tüm emekçi ve uzmanlarımıza teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da seri hırsızlara tutuklama21 Haziran 2020 Pazar 09:16
  • Lekoşa Merkez Lions Kulübü Genel Kurulu yapıldı: Yeni başkan Pervin Gürler11 Haziran 2020 Perşembe 15:53
  • Nöbetçi Eczaneler (3 Haziran 2020)03 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
  • LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu28 Mayıs 2020 Perşembe 14:54
  • Gönyeli'deki bisiklet hırsızlarının 2 adet daha bisiklet çaldığı tespit edildi23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:20
  • Tır kaldırıldı, yol trafiğe açıldı11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:23
  • Lefkoşa'da park halindeki araca çarptı09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:41
  • Alayköy’de bugün sabah meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı08 Mayıs 2020 Cuma 16:18
  • Kapılar kapalı! “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler için bir şey yapamam!”06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:17
  • Polis uyardı: Lefkoşa'da görüş mesafesi azaldı, yollarda su birikintileri oluştu05 Mayıs 2020 Salı 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti