Lefkoşa'da 3 eve giren hırsız tutuklandı

Lefkoşa’da çeşitli tarihlerde 3 eve girerek hırsızlık yapan 29 yaşındaki şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 16 Haziran’da Lefkoşa'da Saadet Eseri’ye ait ikametgâhın pencere panjuru kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilerek 1000 TL nakit para ile Fisun Kıprıslı’ya ait 1500 TL nakit para ve muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.A.E (E-29) tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın Mart - Haziran 2020 ayları içerisinde Ortaköy’de Mahnaz Tavakolianfar’a ait ikametgahtan 65 TL ve 100 Euro nakit para ile 1 adet airpod kablosuz kulaklığı, Lefkoşa’da Kadriye Palabıyık’a a ait ikametgâhtan ise 1 adet cep telefonu ve kablosuz hoparlörü çaldığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.