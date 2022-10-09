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Lefkoşa'da 3 eylem var!

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BES ve Dev-İş maaş alamayan belediye çalışanları için, Kamu-İş de hademeler için eylem yapacak
Lefkoşa'da 3 eylem var!

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), örgütlü olduğu belediyelerde yarın maaşlarını alamayan çalışanlar için greve girip Neclis ve Başbakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Eylemimize gönüllü destek olmak ve maaş alamayan emekçi kardeşlerine omuz vermek isteyen diğer tüm belediyelerdeki emekçi kardeşlerimizi Pazartesi günün Lefkoşa’ya bekliyoruz, Ya hep beraber, ya hiç birimiz.” Denildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), hükümetin iki ayı aşkın süredir belediye emekçilerinin sabrını zorladığını savunarak “hükümete sorumluluklarını hatırlatmak ve belediye emekçilerini angarya çalışmayla karşı karşıya bırakmalarını protesto etmek amacıyla, maaş alamayan örgütlü belediyeler olarak” yarın eylemde olacağını bildirdi.

Bir süredir hademelerin sorunları konusunda eylemlerini sürdüren Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) de yarın tüm okullarda grevde olacağını açıkladı.

Hademelerin haklarını savunmak için Meclis’e yürüyeceklerini bildiren Kamu-İş, grev ve eylemi yasaları çiğneyenlere hatırlatmak için yapacaklarını duyurdu.

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