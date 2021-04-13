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Lefkoşa'da 39 tane İphone çaldılar, Lefke'de satmaya çalışırken yakalandılar

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P.K. (E-22) ve K.K.K. (E-26) tarafından kırılarak hasara uğratıldıktan sonra  içeriye girilmiş ve içerisinden 39 adet I-Phone 2 marka cep telefonu, 1 adet  saat, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2850 TL nakit para çalınmıştır.
Lefkoşa'da 39 tane İphone çaldılar, Lefke'de satmaya çalışırken yakalandılar

12.04.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Mobilelink” isimli iş yerinin penceresi P.K. (E-22) ve K.K.K. (E-26) tarafından kırılarak hasara uğratıldıktan sonra  içeriye girilmiş ve içerisinden 39 adet I-Phone 2 marka cep telefonu, 1 adet  saat, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2850 TL nakit para çalınmıştır.

       Mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, bahse konu şahısların söz konusu eşyaları Lefke’de bir iş yerine satmak istedikleri sırada tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, çalınan tüm eşyalar zanlıların tasarruflarında bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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