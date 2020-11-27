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Lefkoşa'da 390 adet uyuşturucu hapla yakalanmışlardı...Cezaevine gönderildiler

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 390 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalanan Mehmet Arif Bozkurt 15 ay, ÖzcanDemı̇rkısan ve Delil Karadeniz 4’er yıl hapis cezası aldı.
Lefkoşa'da 390 adet uyuşturucu hapla yakalanmışlardı...Cezaevine gönderildiler

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 390 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalanan Mehmet Arif Bozkurt 15 ay, ÖzcanDemı̇rkısan ve Delil Karadeniz 4’er yıl hapis cezası aldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanıkların işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi. Başkan Nüvit Gazi, sanıkların işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra 50 adet MDMA tasarruf eden zanlılarMehmet Arif Bozkurt’a 15 ay, ÖzcanDemı̇rkısan ve Delil Karadeniz’e 4’er yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

 

 

 22 Haziran 2020 tarihinde 16.10 raddelerinde PGM Narkotik ve KaçakçılığıÖnlemeMüdürlüğündegörevli bir Polis ekibi tarafından Şht. Mustafa Ertan sokaküzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı Mazda Familia marka araç içerisindeşüpheli olarak tespit edilen Mehmet Arif Bozkurt’ un üzerinde yapılan aramada tasarrufunda toplam 33 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan haplar bulunarak emare olarak alınmıştı.Bozkurt’tan yapılan soruşturmadasöz konusu hapları sanık  2ÖzcanDemı̇rkısan’ dan 50 adet olarak 4 bin TL karşılığında aldığı tespit edilmişti. ÖzcanDemı̇rkısan’ınLefkoşa’da tespit edilmiş ve tasarrufunda bulundurduğu 50 adet pembe renk uyuşturucu hapla yakalanmıştı. Sanık Demirkısan’ınLefkoşa’da tespit edilip ikametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 300 adet uyuşturucuiçerenhapların da bulunarak emare olarak alınmıştı.Polis, 391 adet uyuşturucu hapın Delil Karadeniz tarafından 15 Haziran’da Türkiye’de iki kişi aracılığı ile 500 adet ithal edip, satması için ÖzcanDemı̇rkısan’a verdiği belirlenmişti.
 

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