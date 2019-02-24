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Lefkoşa'da 49 yaşındaki kişi kayıp

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Lefkoşa'da 49 yaşındaki kişi kayıp
Lefkoşa'da 49 yaşındaki kişi kayıp

LEFKOŞA’DA 49 YAŞINDAKİ ERDAL ERSALICI KAYIP

Lefkoşa’da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kullanımında bulunan araç ile 22 Şubat’ta ikametgahından ayrılarak, hala geri dönmediği bildirildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

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