Lefkoşa'da 49 yaşındaki kişi kayıp

LEFKOŞA’DA 49 YAŞINDAKİ ERDAL ERSALICI KAYIP
Lefkoşa’da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kullanımında bulunan araç ile 22 Şubat’ta ikametgahından ayrılarak, hala geri dönmediği bildirildi.
Bahse konu şahıs aranıyor.
LEFKOŞA’DA 49 YAŞINDAKİ ERDAL ERSALICI KAYIP
Lefkoşa’da sakin Erdal Ersalıcı’nın (E-49) kullanımında bulunan araç ile 22 Şubat’ta ikametgahından ayrılarak, hala geri dönmediği bildirildi.
Bahse konu şahıs aranıyor.
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