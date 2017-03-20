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Lefkoşa’da 5 günde 104 iş yeri denetlendi

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Lefkoşa’da 5 günde 104 iş yeri denetlendi
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı ekiplerinin 13 ile 17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde toplam 104 işyeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 5 restoran, 6 kafeterya, 4 bar, 3 pastane, 1 meyhane, 10 erkek berberi, 3 kadın kuaförü, 7 meslek iznine tabi işyeri, 17 eğitim kurumu, 3 güzellik salonu, 21 market, 1 dernek lokali, 2 gıda deposu, 6 off licence, 1 gazino, 1 otel, 1 kahvehane, 11 oto galeri ve 1 büfe denetlendi.

5 günlük süreçte ayrıca LTB ile Vergi Dairesi işbirliğinde 3 gıda deposu nitelikli işyerine yönelik olarak da imha işlemleri gerçekleştirildi. Bu işlemlerde 35,362 kilo gıda ürünü imha edildi. Bunlarla birlikte LTB, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile Vergi Dairesi işbirliğinde 1 ecza deposuna ait 2900 kg ilacın imhası da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen denetimlerde “Tek Market” isimli işyerine gayrı sıhhi şartlardan dolayı Belediyeler Yasası gereği para cezası kesilirken, markete ait 878 adet gıda ürünü müsadere edilip, iş yerinin faaliyeti durduruldu.

13 ile 17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 19 işyerine izin ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldı.

Ayrıca Reis Süpermarket Göçmenköy, Reis Süpermarket Hamitköy, Mücahitler Derneği, Tahsine’nin Mutfağı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin içerisinde bulunan Mr. Bird, Medisan Cafe, Hasan Dinler isimli kuaför ile Break Point isimli iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı Belediyeler Yasası gereği ceza kesildi.

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri ayrıca Orhan Ağıt, UKÜ Merkez Mutfağı, African Gold, UKÜ Hazırlık Binası Kafeteryası, BİM Cafe ile BİM Cafe Kütüphane Binası’nda yer alan iş yerlerine de izinsiz çalıştırılmalarından dolayı Belediyeler Yasası gereği ceza kesti.

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