Lefkoşa'da 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde bugün, proje çalışması nedeniyle 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bugün, proje çalışması nedeniyle 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Lefkoşa’da Ortaköy’ün bir bölümünde bugün, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00- 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Ortaköy Hasan Tahsin Caddesi Sülkem Simit Evi karşısı, Kamkam Kasap bölgesi ve civarının etkileneceği belirtildi.
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