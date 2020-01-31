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Lefkoşa’da 50 Yaşındaki Teflek, Gönyeli’de 23 Yaşındaki Fly Hayatını Kaybetti

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Lefkoşa’da 50 Yaşındaki Teflek, Gönyeli’de 23 Yaşındaki Fly Hayatını Kaybetti
Lefkoşa’da 50 Yaşındaki Teflek, Gönyeli’de 23 Yaşındaki Fly Hayatını Kaybetti

Lefkoşa’da 50 yaşındaki Bahtiyar Teflek, Gönyeli’de 23 yaşındaki Tetenda Vassıly Fly bu sabahın ilk saatlerinde hayatını kaybetti.

Teflek’in evinde rahatsızlandığını, Fly’ın da kendi hayatına son verdiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen göre, Lefkoşa’da sakin Bahtiyar Teflek (E-50) bugün saat 00.30 sıralarında evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Gönyeli’de sakin Tetenda Vassıly Fly (E-23) bugün saat 00.40 sıralarında evinde kendi hayatına son verdi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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