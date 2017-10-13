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Lefkoşa'da 7 saatlik elektrik kesintisi: İşte etkilenecek bölgeler!

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Lefkoşa'da 7 saatlik elektrik kesintisi: İşte etkilenecek bölgeler!
Lefkoşa’nın bazı bölgeleri pazartesi günü elektriksiz kalacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) orta gerilim şebekesinde yapacağı çalışmalar 7 saat sürecek ama kesintiler dönüşümlü olacak. Her bölge için öngörülen kesinti yaklaşık bir saat olarak açıklandı.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 16 Ekim Pazartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti olacak bölgeler şöyle:

“Lefkoşa Sanayi Bölgesi, Taşkınköy , Başbakanlık ve Sayıştaylık, Başbakanlık ışıkları ile Mehmet Akif Caddesi boyunca Kumsal Parkı arasında kalan bölge ve civar sokaklar. 

Ortaköy ışıkları ile Başbakanlık ışıkları arasında kalan bölge.Göçmenköy, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi ve civarı. Ortaköy Lemar bölgesi ve civarı. Ecevit Yusuf Caddesi ve civarı. Eski Gönyeli-Boğaz yolundaki polis lojmanları ile Gönyeli Spor Kulübü arasında kalan bölge.Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Koop -Gaz çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmın kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri. Alayköy Sanayi Bölgesi.’

Kurumun açıklamasında, elektriğin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilerek, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

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