Lefkoşa'da 8 aydır ara bölgede, çadırda yaşıyor

Aslen Diyarbakırlı olan 36 yaşındaki Kürt göçmenin, 8 aydır ara bölgede, çadırda yaşadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şahsın siyasi inançları nedeniyle can güvenliği olmadığı için 16 Aralık’tan beri ara bölgede bulunduğunu ve bu sebepten ötürü KKTC’ye dönmek istemediğini; kendi ifadesine göre KKTC’ye dönerse hapis cezası ve sınır dışı edilerek Diyarbakır’a geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvurusunda bulunmak istediğini yazdı.

Gazete, şahsın yasal yollarla Güney Kıbrıs’a geçmeyi istediğini, ancak Rum makamlarının bu talebi reddettiğini söylediğini kaydetti.

Haberde, şahsın ara bölgedeki bir çadırda, sıcağın altında ve gıdaya, suya ve sağlık hizmetlerine UNFICYP işbirliğiyle kısıtlı erişim koşullarında yaşadığı; durumdan Kıbrıs’taki BM heyetinin haberdar olduğu ve BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu raporunun 43’ncü paragrafında da bu durumdan bahsedildiği belirtildi.