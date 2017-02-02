Lefkoşa’da 8 işletmeye “Beyaz Yasemin” sertifikası

Lefkoşa Belediye sınırları içerisindeki restoran, cafe tarzı işyerlerinde hijyen koşulları ve hizmet standartlarının yükseltilmesi prensipleri içinde verilen “Beyaz Yasemin” belgesinde üçüncü döneme girildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Sağlık Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ve Sağlıklı Şeher Platformu (SŞP) işbirliğiyle gerçekleşen Beyaz Yasemin projesi kapsamında 3. dönem başvuruları belirlenene kriterlere göre Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildi ve 8 işletme sertifika almaya hak kazandı.

Denetimlerde temel olarak işyerinin genel hijyen kurallarına uygunluğu, çevre ile uyumluluğu, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde çalışıyor olması, işyerinin engelli kişilere hizmet verebiliyor olması, trafikte soruna yol açmaması ile otopark mevcudiyeti, işyerinin çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratıyor olması hususları değerlendirildi. .

Sekiz İşletme belirlenen 100 kriterden 70 ve üzerini sağladılar

Beyaz Yasemin Değerlendirme Komisyonu 100 kriter üzerinden işletmeleri değerlendirmeye tabii tutarken, 70 ve üzerindeki kriteri sağlayan işletmeler Califorian Restoran, Çağdaş Kebap, Dominos Pizza Lefkoşa, Hamur Restoran, Johnny Rockets Kuzey Kıbrıs, Sabor Restorant, Segafredo Zanetti, Şefler Grill House Beyaz Yasemin sertifikası almaya hak kazandı.

Yapılan değerlendirmenin sonuçlandırılmasının ardından LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımı Beyaz Yasemin sertifikası almaya hak kazanan işletmelerin yetkililerine sertifikaları takdim edildi.

Başkan Harmancı: Beyaz Yasemin kazanmak kolay değil

Sertifika töreninde yaptığı konuşmasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Beyaz Yasemin sertifikasını alabilmek için yüksek kriterler yanında zahmetli eğitim süreci ve devamlılık gerektiren bu sertifikayı almaya hak kazanan işletmeleri kutladı.

Beyaz Yasemin projesini başkent Lefkoş’da uygulamaya koyarken Kıbrıs’ın kuzeyinde de Avrupa standartlarında hizmet veren işletmelerin sayısının arttığını gözlemlediklerini ve bir belgelendirmeye gidilmesinin yararlı olacağı kanısına vardıklarını ifade eden Başkan Harmancı, dört farklı paydaşla

başarılı ve örnek işbirliği sayesinde Beyaz Yasemin’in ilk kez Lefkoşa’da uygulandığına dikkat çekti.

LTB Başkanı Harmancı’dan Turizm Bakanlığı’na yeni bir çağrı

Beyaz Yasemin’in kamuoyunda daha sık yer alması gerektiğini, bu konuda kendilerinin de halkla ilişkiler ayağını daha iyi yöneteceklerini belirten Başkan Harmancı, Turizm Bakanlığı’na da bu projeye sahip çıkma çağrısında bulundu.

Türkiye’de benzer bir uygulama olan Beyaz Zambak’ın bir marka olduğunu, Kıbrıs’ta da Beyaz Yasemin’in tüm ülkeye yayılarak bir marka haline gelebileceğini belirten Başkan Harmancı, “Turizm Bakanlığı bu sertifikaya sahip işletmeleri tanıtımlarında ve hazırladığı haritalarda belirtmeli, bu sayede sertifikanın özelliğini arttırmalı. Bizler de tüm belediyelere birikim ve deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Beyaz Yasemin’in bir marka olması gerekmektedir.” dedi.