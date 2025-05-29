Lefkoşa’da 81 Yaşındaki Kadın Yolda Yürürken Hayatını Kaybetti

Münevver Tuncan, Girne Caddesi’nde yürürken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

28 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00 sıralarında Lefkoşa Girne Caddesi üzerinde yürüyen 81 yaşındaki Münevver Tuncan, aniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuncan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Münevver Tuncan’ın ölüm sebebinin “kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı