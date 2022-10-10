Lefkoşa’da 97 iş yeri denetlendi 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, iş yerlerine yönelik kapsamlı denetimlerine devam ediyor. 26 Eylül-7 Ekim tarihleri arasındaki denetimlerde 97 iş yeri kontrol edildi, 2 iş yerine eksikliklerinden dolayı yazılı ihbar verilirken, 2 iş yerine gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmalarından dolayı toplam para cezası kesildi. Denetimler neticesinde 2 iş yeri ise gayrı sıhhi ortamdan dolayı faaliyetten men edildi, 2 imha işlemi gerçekleştirildi, 1 iş yerinde uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 2 birim ürünü müsadere etti.

11 okuldan su numunesi alındı

Okullarda su numunesi almaya devam eden Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, 11 devlet okulundan su numunesi alarak mikrobiyolojik açıdan analizlerinin yapılması için laboratuvara gönderdi. Şubeden yapılan açıklamada numunelerin neticelerinin çıkması ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Halk ve Çevre Şubesi tarafından denetlenen yerler şu şekildedir

5 Spor Salonu, 23 Anaokul – Ortaokul – İlkokul (Devlet Okulu), 11 Kafeterya, 17 Market, 2 Eğitim Merkezi, 4 Kuaför/Güzellik/Berber Salonu, 1 Oto Galeri, 1 Şekerleme İmalathanesi, 3 Fırın, 2 Spor Kulübü, 3 Pastane, 4 Döner Salonu, 14 Restoran, 3 Meyhane, 1 Kahve İmalatı, 1 Hotel, 1 Büfe, 1 Su Üretim Yeri.