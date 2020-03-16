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Lefkoşa'da adam vurma!

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Lefkoşa'da adam vurma!
Lefkoşa'da adam vurma!

Lefkoşa'da adam vurma!

Küçük Kaymaklı'da Huzur Sokak üzerinde, saat 21.00 sıralarında, V.B. tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabanca ile henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı Vedat Baltacı (E-28)'ya iki el ateş etmek suretiyle sağ bacağından yaraladı.

Olayda yaralanan Vedat Baltacı, kaldırıldığı Lefkoşa Drç Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. V.B. aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

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