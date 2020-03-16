Lefkoşa'da adam vurma!
Küçük Kaymaklı'da Huzur Sokak üzerinde, saat 21.00 sıralarında, V.B. tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan tabanca ile henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı Vedat Baltacı (E-28)'ya iki el ateş etmek suretiyle sağ bacağından yaraladı.
Olayda yaralanan Vedat Baltacı, kaldırıldığı Lefkoşa Drç Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. V.B. aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.
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